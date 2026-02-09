Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде на первой ледовой тренировке команды в Милане, сообщает Ilta-Sanomat. Финская сборная на турнире сыграет в группе B со Швецией, Словакией и Италией.

Нападающие:

Микаэль Гранлунд – Роопе Хинц – Микко Рантанен;

Арттури Лехконен – Себастьян Ахо – Теуво Терявяйнен;

Ээту Луостаринен – Антон Лунделл – Каапо Какко;

Элли Толванен – Эрик Хаула – Джоэл Армия.

Защитники:

Эса Линделл – Миро Хейсканен;

Нико Миккола – Расмус Ристолайнен;

Олли Мяяття – Анри Йокихарью;

Микко Лехтонен – Николас Матинпало.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.