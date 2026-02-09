Расписание матчей ВХЛ на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – «Динамо» Спб;

17:00. «Магнитка» – «СКА-ВМФ»;

17:00. «Торос» – «Нефтяник».

17:00. «Молот» – ЦСК ВВС;

17:30. «Ижсталь» – «Челны»;

18:30. «Химик» – «Металлург».

18:30. «Звезда» – «Динамо-Алтай»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Сокол»;

19:00. «Олимпия» – «Барс».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (74 очка в 48 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.