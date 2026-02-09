Расписание матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Стальные Лисы»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Толпар»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Ладья»;

18:30. МХК «Локо» – «Красная Армия»;

18:30. «Динамо-Спб» – «Белые Медведи»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Реактор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 82 очками после 46 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.