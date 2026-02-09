Гашек оценил слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек поддержал решение ИИХФ отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях и ответил на слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, заявившего, что без российской сборной Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших.

«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживёт остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду.

Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой российской военной операции * , где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживёт остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.