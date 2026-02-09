Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек оценил слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде

Гашек оценил слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде
Комментарии

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек поддержал решение ИИХФ отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях и ответил на слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, заявившего, что без российской сборной Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших.

«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживёт остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду.

Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой российской военной операции*, где люди погибают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживёт остаток своей жизни, зная, что люди погибли из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Кучеров — о решении НХЛ по Олимпиаде: без России это не турнир лучших из лучших
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android