«Мне нужно привыкнуть к его скорости». Селебрини — о тренировке в звене с Макдэвидом

Форвард сборной Канады Маклин Селебрини поделился впечатлениями от тренировки в звене с Коннором Макдэвидом. 19-летний форвард «Сан-Хосе» и капитан «Эдмонтона» катались в тройке с Томом Уилсоном на первой тренировке канадцев перед Олимпиадой-2026.

«Это было очень весело. Думаю, нам нужно немного наладить взаимопонимание, но в целом это было очень круто. Макдэвид – уникальный игрок. Никто в мире не похож на него. К его скорости и темпу мне ещё нужно привыкнуть. Но если мы останемся в одном звене, всё будет отлично», – цитирует Селебрини пресс-служба НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.