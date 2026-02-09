Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне нужно привыкнуть к его скорости». Селебрини — о тренировке в звене с Макдэвидом

«Мне нужно привыкнуть к его скорости». Селебрини — о тренировке в звене с Макдэвидом
Комментарии

Форвард сборной Канады Маклин Селебрини поделился впечатлениями от тренировки в звене с Коннором Макдэвидом. 19-летний форвард «Сан-Хосе» и капитан «Эдмонтона» катались в тройке с Томом Уилсоном на первой тренировке канадцев перед Олимпиадой-2026.

«Это было очень весело. Думаю, нам нужно немного наладить взаимопонимание, но в целом это было очень круто. Макдэвид – уникальный игрок. Никто в мире не похож на него. К его скорости и темпу мне ещё нужно привыкнуть. Но если мы останемся в одном звене, всё будет отлично», – цитирует Селебрини пресс-служба НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android