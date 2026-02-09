Скидки
«Он может быть так же успешен, как Макдэвид». Купер — об игре Маклина Селебрини

«Он может быть так же успешен, как Макдэвид». Купер — об игре Маклина Селебрини
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о форварде команды Маклине Селебрини. 19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» катался в тройке с Коннором Макдэвидом и Томом Уилсоном на первой тренировке канадцев перед Олимпиадой-2026.

«Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры – нет. Он мудр не по годам. Так что я не могу смотреть на него просто как на какого-то парня. Я его знаю. Я был на чемпионате мира и имел возможность последить за ним. В НХЛ он уже показал, что в самом деле является особенным игроком. Я не голосую за индивидуальные призы, но, похоже, многие журналисты считают, что он может претендовать на серьёзные награды.

Так что не стоит обращать внимание на его возраст. Это чертовски хороший хоккеист. Я думаю, что он может сыграть в любом звене и быть успешным, как и Макдэвид. Сложно ответить на все вопросы, потому что это первый день, нам надо с чего-то начинать. Нам нужно собрать команду, и это весело», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
