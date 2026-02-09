Скидки
«Адмирал» объявил об изменениях в тренерском штабе команды

Комментарии

«Адмирал» объявил об изменениях в тренерском штабе команды, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Клуб покинул тренер вратарей Рамиль Мазитов. Вместо него с голкиперами будет работать Денис Черепанов, ранее занимавший аналогичную должность в МХК «Тайфун».

Напомним, ранее в команде произошла смена главного тренера. Леонид Тамбиев был отстранён от работы в «Адмирале» 6 декабря. Отметим, что Тамбиев возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» был назначен Ильнур Гизатуллин. 4 января Олег Браташ был назначен главным тренером «Адмирала».

