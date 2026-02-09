Форвард сборной США похвалил олимпийскую хоккейную арену в Милане

Нападающий «Детройт Ред Уингз» и сборной США Дилан Ларкин высказался об арене «Санта Джулия» в Милане, где пройдут матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Из-за проблем в ходе строительства было решено уменьшить размер льда, который в итоге получился меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра).

«Арена прекрасна, очень похожа на те, к которым мы привыкли. Лёд хороший. Они хорошо всё подготовили. Мы пробыли там недолго, на самом деле и не скажешь, что размер отличается», – цитирует Ларкина журналист Хелен Сент-Джеймс в соцсети Х.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.