«Это сбывшаяся мечта». Том Уилсон поделился эмоциями от игры за Канаду на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился эмоциями от участия в Олимпиаде. Форвард провёл первую тренировку в звене с Коннором Макдэвидом и Маклином Селебрини.

«Сегодня было так много моментов, которые я запомню на всю жизнь, потому что это сбывшаяся мечта. Я испытываю огромную гордость, надевая эту майку. Это лучшее чувство в мире.

Мы проходили мимо одного из канадских лаунжей, и там сидели все конькобежцы, наблюдая за соревнованиями своих друзей. Многое узнаёшь о том, откуда все приехали, за кого болеют и каким видом спорта занимаются. Наверное, один из лучших моментов Олимпиады — это быть не просто хоккейной командой, а командой всей страны, и болеть за каждого, кто приходит в это канадское общежитие и Олимпийскую деревню.

Макдэвид и Селебрини — два лучших игрока в мире. У них огромное мастерство, высокий игровой интеллект и скорость. Отдайте им шайбу, и она окажется в надёжных руках, а затем доберитесь до ворот. Они очень умные игроки. Для меня не имеет значения, где я нахожусь, я буду стараться играть в свою игру. Я буду стараться делать своё дело и делать всё, что потребуется для этой страны», — цитирует Уилсона TSN.