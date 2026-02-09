«Нам нужно стать настоящей командой». Кросби — о выступлении сборной Канады на Олимпиаде

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о первой ледовой тренировке в составе национальной команды на Олимпиаде и заявил, что ему непривычна защита шеи, которую обязаны носить хоккеисты во время матчей под эгидой ИИХФ.

«Это здорово. Много предвкушения, так приятно просто выйти на площадку, играть и начать всё отрабатывать. Можно готовиться на бумаге и всё такое, снимать видео, но просто здорово выйти на площадку. Это отличная команда, и нам нужно начать становиться настоящей командой.

Защита шеи немного непривычна для меня. В ближайшие несколько дней попробую разные варианты и пойму, какой мне удобнее. Хорошо, что у нас есть несколько тренировок, так что да, я разберусь в этом в ближайшие несколько дней», — цитирует Кросби TSN.