Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин вернулся в тройку лучших, Гатиятулин и Козырев падают вниз

Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин вернулся в тройку лучших, Гатиятулин и Козырев падают вниз
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
2 (4)Игорь Гришин«Нефтехимик»
3 (3)Андрей Разин«Металлург»
4 (2)Ги Буше«Авангард»
5 (5)Боб Хартли«Локомотив»
6 (9)Алексей Исаков«Торпедо»
7 (7)Игорь НикитинЦСКА
8 (12)Евгений Корешков«Трактор»
9 (8)Ярослав Люзенков«Сибирь»
10 (13)Николай Заварухин«Автомобилист»
11 (11)Алексей Жамнов«Спартак»
12 (6)Андрей Козырев«Северсталь»
13 (10)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
14 (14)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
15 (15)Александр Андриевский«Амур»
16 (22)Игорь ЛарионовСКА
17 (16)Митч Лав«Шанхайские драконы»
18 (17)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (19)Михаил Кравец«Барыс»
20 (20)Павел Десятков«Лада»
21 (21)Вячеслав Козлов«Динамо» М
22 (18)Олег Браташ«Адмирал»
