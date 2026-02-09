КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 21-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Денис Костин («Торпедо»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,46 и процентом отражённых бросков 94,55%.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Роб Хэмилтон («Динамо» Мн), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Мн), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Олег Майстренко (ЦСКА), набравший 1 (1+0) очко в двух матчах недели. Шайба в матче с «Сочи» (3:1) стала победной для его команды.