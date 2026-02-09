Главный тренер «Шанхая» Лав сравнил Матчи звёзд КХЛ и АХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав сравнил Матчи звёзд КХЛ и АХЛ и отметил атмосферу на этом хоккейном празднике.

– Как вам атмосфера на Матче звёзд?

– Здесь очень круто. Видно, как много это значит для болельщиков и самих игроков – и те и другие получают истинное удовольствие от процесса. Для меня большая честь быть здесь – среди элитных игроков и тренеров лиги – и представлять «Шанхай».

– Есть ли схожести с Матчами звёзд АХЛ?

– Да, формат в целом похож. Вовлечение болельщиков на таком же высоком уровне. Для меня особенный опыт – видеть игроков, которые хорошо проводят время со своими детьми. В конце концов, такие мероприятия в первую очередь посвящены семье и болельщикам, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.