Марат Хайруллин ответил на вопрос, мог ли покинуть СКА в дедлайн обменов

Нападающий СКА Марат Хайруллин ответил на вопрос, мог ли он покинуть петербургский клуб в дедлайн обменов.

– Перед дедлайном ходили слухи о вашем обмене. Была ли возможность перехода?

– До меня никаких разговоров не доходило. Мне сказали, что никто ничего не планирует. Так что это было преимущественно разговорами в новостях, – сказал Хайруллин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Хайруллина 51 матч, в котором форвард набрал 33 очка — забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Марат выступает за петербургский СКА с сезона-2022/2023.