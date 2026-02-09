Лав: «Шанхаю» надо играть в почти безупречный хоккей, чтобы остаться в гонке за плей-офф

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о гонке китайского клуба за попадание в плей-офф. На данный момент «Дрэгонс» занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от СКА на 11 очков.

– Кажется ли вам, что в последних матчах «Шанхай» стал играть лучше?

– Я предвзят, но думаю, что уровень нашей игры вырос. Игроки проделали хорошую работу с точки зрения адаптации к нашим требованиям. Очевидно, результатом мы это пока не подкрепили, но нам удавалось навязать свою игру хорошим командам. Нам нужно, чтобы 20 игроков выдавали лучшее выступление в каждом матче. И нам нужно играть в почти безупречный хоккей, чтобы попытаться остаться в гонке за место в плей-офф, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.