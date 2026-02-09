«Хорошие специалисты. Надеюсь, помогут подняться выше». Хайруллин — об изменениях в СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался об изменениях в тренерском штабе и выразил надежду на улучшение игры команды.

– Насколько такая перезагрузка помогает с учётом последних результатов СКА?

– Положительные эмоции никогда не помешают, здорово время провели. Надеюсь, что это поможет и в дальнейшем улучшатся результаты.

– Восемь матчей у вас нет очков в КХЛ. Давит?

– Сейчас не думал об этом. Конечно, было неприятно. Такой отрезок был у всей команды, но в последних матчах и сам стал играть получше, и у команды результаты немного исправились. Это самое главное. Смотрим вперёд только с позитивом.

– Тренерские перестановки встряхнули команду?

– Пока не было тренировок, непонятно. Но команду пополнили хорошие специалисты, все их знают. Надеюсь, помогут нам подняться как можно выше. А там уже и плей-офф начнётся, – сказал Хайруллин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.