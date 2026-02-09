Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» прокомментировал уход из клуба Алексея Ковалёва

Главный тренер «Шанхая» прокомментировал уход из клуба Алексея Ковалёва
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» прокомментировал уход из клуба тренера Алексея Ковалёва, который успел поработать в команде лишь полтора месяца.

Алексей Ковалёв покинул «Шанхай». Почему не удалось сработаться с ним?
– Знаю, что он тоже пришёл в клуб совсем недавно, только в конце декабря. Мой опыт работы с ним только положительный – он очень умный хоккеист и тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Это его хлеб, он был известен этим как игрок.

При этом мы совсем немного времени провели вместе. Понимаю, что в лиге было очень много тренерских перестановок, это часть нашего дела. У меня осталось невероятное уважение к Алексею. Он всегда хорошо ладил со мной и тренерским штабом. Но иногда происходят перемены.

– У вас были расхождения во взглядах на то, в какой хоккей должна играть команда?
– Нет, такого не было. У «Шанхая» есть высокие ожидания и высокие стандарты. Мы находимся не на том месте, где нам нужно находиться. Все в клубе считают, что нам нужно становиться лучше и стремиться к самым высоким целям. И у нас осталось 15 матчей, чтобы сделать это, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчем Лавом читайте на «Чемпионате»:
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
Эксклюзив
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android