Главный тренер «Шанхая» рассказал, в чём заключается сложность приглашения нового тренера

Главный тренер «Шанхая» рассказал, в чём заключается сложность приглашения нового тренера
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал, в чём заключается сложность приглашения нового тренера.

– Рассматриваете ли возможность пригласить в штаб кого-то, с кем работали ранее?
– Такое сложно осуществить в это время сезона. Люди, которых я знаю и которые могли бы к нам присоединиться, находятся в Америке, и их переход тяжело осуществить в первую очередь технически – нужно оформить визы, совершить долгие перелёты, расстаться с семьёй. При этом осталось всего 15 матчей. Считаю, что нужно прикладывать ещё больше усилий тем, кто остался, – мне, Майку Келли, Виктору Игнатьеву, видеотренерам. Взять на себя большую часть того, что осталось. Всем нужно работать усерднее, чтобы готовить игроков к матчам, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Митчем Лавом читайте на «Чемпионате»:
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом
