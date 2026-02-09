Главный тренер «Шанхая» рассказал, в чём заключается сложность приглашения нового тренера

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал, в чём заключается сложность приглашения нового тренера.

– Рассматриваете ли возможность пригласить в штаб кого-то, с кем работали ранее?

– Такое сложно осуществить в это время сезона. Люди, которых я знаю и которые могли бы к нам присоединиться, находятся в Америке, и их переход тяжело осуществить в первую очередь технически – нужно оформить визы, совершить долгие перелёты, расстаться с семьёй. При этом осталось всего 15 матчей. Считаю, что нужно прикладывать ещё больше усилий тем, кто остался, – мне, Майку Келли, Виктору Игнатьеву, видеотренерам. Взять на себя большую часть того, что осталось. Всем нужно работать усерднее, чтобы готовить игроков к матчам, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.