«Хотим повлиять на картину плей-офф». Главный тренер «Шанхая» — о матчах в Китае

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды в Шанхае с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта).

– «Драконы» через месяц сыграют в Шанхае. Каковы ваши ожидания от этих матчей?

– Очевидно, ожидаю увидеть другую фанбазу. На этом событии китайские болельщики смогут увидеть нашу команду. Парни в команде воодушевлены, им хочется venture out и увидеть ту сторону света. Надеемся, что к тому моменту мы будем гораздо ближе у зоны плей-офф и эти матчи станут очень важными ещё и с точки зрения самого хоккея. Это наши домашние матчи, пусть и в совершенно другом месте. Но мы хотим хорошо показать себя местной публике, провести качественные матчи и повлиять на картину плей-офф, – сказал Лав в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.