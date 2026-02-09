Хайруллин: игроки U23 Stars много разговаривали перед финалом МВЗ КХЛ. Но победил класс

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о разгромной победе KHL RUS Stars над KHL U23 Stars со счётом 9:2 в финале Матча звёзд КХЛ, в котором Данил Аймурзин оформил пента-трик.

– Зачем так жестоко с молодыми в финале поступили?

– Подготовились хорошо. Знаю, что они перед игрой много разговаривали и были настроены. Но победил класс.

– Как сработались с тренерским коллективом?

– Все отдыхают, получают удовольствие от процесса. Всё на позитиве, два дня быстро прошли.

– Какой конкурс больше понравился?

– Ко всем привыкли уже. Больше понравилось поиграть, – сказал Хайруллин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.