Хайруллин: игроки U23 Stars много разговаривали перед финалом МВЗ КХЛ. Но победил класс
Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о разгромной победе KHL RUS Stars над KHL U23 Stars со счётом 9:2 в финале Матча звёзд КХЛ, в котором Данил Аймурзин оформил пента-трик.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 14:45 МСК
KHL RUS Stars
Окончен
9 : 2
KHL U23 Stars
0:1 Орлов (Сурин) – 00:51 (4x4) 1:1 Окулов (Белозёров) – 01:53 (4x4) 2:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:07 (4x4) 3:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:30 (4x4) 4:1 Аймурзин (Долганов) – 09:52 (4x4) 5:1 Аймурзин – 09:58 (4x4) 6:1 Белозёров (Иванов) – 14:41 (4x4) 7:1 Белозёров – 17:30 (en) 8:1 Аймурзин – 17:54 9:1 Шипачёв (А. Радулов) – 19:12 (en) 9:2 Ильин (Виноградов) – 19:19 (4x4)
– Зачем так жестоко с молодыми в финале поступили?
– Подготовились хорошо. Знаю, что они перед игрой много разговаривали и были настроены. Но победил класс.
– Как сработались с тренерским коллективом?
– Все отдыхают, получают удовольствие от процесса. Всё на позитиве, два дня быстро прошли.
– Какой конкурс больше понравился?
– Ко всем привыкли уже. Больше понравилось поиграть, – сказал Хайруллин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
