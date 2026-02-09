Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макэвой ответил на вопрос о встрече на ОИ с хоккеистом «Флориды», ударившим его в голову

Макэвой ответил на вопрос о встрече на ОИ с хоккеистом «Флориды», ударившим его в голову
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой ответил на вопрос, собирается ли он мстить нападающему «Флориды Пантерз» Сандису Вилманису за недавний удар в голову в матче НХЛ. Первый матч сборной США на турнире пройдёт со сборной Латвии.

«Мнё всё равно… я не собираюсь его искать или что-то в этом роде», — цитирует Макэвоя журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети Х.

Эпизод произошёл в середине первого периода, при этом Макэвой пропустил остаток периода, но вернулся в начале второго. Вилманис получил двухминутный штраф за удар в голову. Пссоле матча Макэвой опубликовал фото с повреждениями на лице.

Материалы по теме
Фото
Защитник «Бостона» Макэвой показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android