Макэвой ответил на вопрос о встрече на ОИ с хоккеистом «Флориды», ударившим его в голову

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой ответил на вопрос, собирается ли он мстить нападающему «Флориды Пантерз» Сандису Вилманису за недавний удар в голову в матче НХЛ. Первый матч сборной США на турнире пройдёт со сборной Латвии.

«Мнё всё равно… я не собираюсь его искать или что-то в этом роде», — цитирует Макэвоя журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети Х.

Эпизод произошёл в середине первого периода, при этом Макэвой пропустил остаток периода, но вернулся в начале второго. Вилманис получил двухминутный штраф за удар в голову. Пссоле матча Макэвой опубликовал фото с повреждениями на лице.