Журналист НХЛ назвал страну, оказавшуюся в выигрышном положении от неучастия России в ОИ

Канадский журналист Пьер Лебрюн поделился мыслями о положении чешского хоккея и высказался об отстранении России от международных турниров.

– Я был на чемпионатах мира с 2000 по 2005 год. Чешская команда тогда была на пике, выиграв три золотые медали подряд. Это была настоящая сила. Я помню Роберта Райхеля и целое поколение знаменитых игроков. Меня немного удивило, что чешский хоккей тогда пошёл на спад. Но видно, что ситуация снова меняется к лучшему – молодёжная сборная трижды подряд сенсационно обыграла Канаду. Это феноменально для нашего спорта. Я не думаю, что какая-либо страна выиграла от отсутствия России больше, чем Чехия. Создаётся впечатление, что они заполняют пустоту, образовавшуюся после отстранения России.

– Ваше мнение по поводу отстранения России от участия в турнирах ИИХФ?
– Очень сложный вопрос. Понимаю, почему ИИХФ считает, что России по-прежнему не следует участвовать. Это действительно серьёзный вопрос. Знаю, что Международный олимпийский комитет говорил о постепенном возвращении России. С моей точки зрения, Финляндия и Швеция будут иметь большие возражения против этого. С другой стороны, я понимаю, насколько разочарованы российские игроки в НХЛ. Хоккеисты воплощают свои мечты на Олимпийских играх, а они не могут здесь быть, – цитирует Лебрюна Hokej.cz.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
