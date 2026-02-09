Скидки
«Наверное, сдвигают кровати вместе». Айкел о том, что братья Ткачуки живут в одном номере

Комментарии

Нападающий сборной США Джек Айкел пошутил на тему того, что братья Мэттью и Брэди Ткачуки живут вместе в одном номере во время Олимпийских игр.

«Думаю, они, наверное, сдвигают кровати вместе… Если мы услышим, как кто-то пробивает стену посреди ночи, то, вероятно, поймём, откуда взялся этот шум», — цитирует Айкела журналист НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

На первой тренировке сборной США Айкел и братья Ткачуки катались вместе во втором звене. Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

