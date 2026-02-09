Рид Буше не примет участия в матче «Автомобилиста» с «Металлургом»
Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Магнитогорск, где завтра сыграет с «Металлургом». По семейным причинам пропустит выезд в Магнитогорск нападающий Рид Буше, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Американец также пропустил предыдущий матч команды с «Авангардом» и на данный момент продолжает решение возникших личных проблем.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Нападающий Стефан Да Коста находится в расположении сборной Франции на Олимпийских играх в Италии и присоединится к «Автомобилисту» по окончании выступления своей команды в олимпийском хоккейном турнире. Защитник Дмитрий Юдин восстанавливается после травмы и работает по индивидуальной программе в Екатеринбурге.
