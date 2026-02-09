Рид Буше не примет участия в матче «Автомобилиста» с «Металлургом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Магнитогорск, где завтра сыграет с «Металлургом». По семейным причинам пропустит выезд в Магнитогорск нападающий Рид Буше, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Американец также пропустил предыдущий матч команды с «Авангардом» и на данный момент продолжает решение возникших личных проблем.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург

Нападающий Стефан Да Коста находится в расположении сборной Франции на Олимпийских играх в Италии и присоединится к «Автомобилисту» по окончании выступления своей команды в олимпийском хоккейном турнире. Защитник Дмитрий Юдин восстанавливается после травмы и работает по индивидуальной программе в Екатеринбурге.