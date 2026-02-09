Главный тренер сборной Швеции высказался о назначении Ландескога капитаном команды

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам прокомментировал назначение капитаном национальной команды нападающего «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога.

«У нас довольно широкий выбор лидеров, но я думаю, что символичный путь, который прошёл Гейб перед началом турнира, его опыт и достижения – всё это говорит о том, что остальная команда очень его уважает.

Я знаю, что Виктор Хедман думает о Гейбе, и знаю, какое уважение они испытывают. Им было бы всё равно, если бы Эрик Карлссон был капитаном, а они — альтернативными», — приводит слова Халлама сайт НХЛ.

Защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») были назначены альтернативными капитанами. Отметим, что Хедман был капитаном сборной Швеции на Турнире четырёх наций в прошлом году, который Ландеског пропустил из-за длительной реабилитации после травмы колена.