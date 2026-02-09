Защитник сборной США Веренски вспомнил любимый момент с Олимпиады в Сочи

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» и сборной США Зак Веренски заявил, что его любимый момент на Олимпиаде из детства – это буллиты форварда американской команды Ти Джея Оши в ворота российского голкипера Сергея Бобровского на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

— Любимый олимпийский момент в детстве?

— Сочи-2014: Оши против сборной России.

— Какой олимпийский вид спорта, помимо хоккея, вы хотели бы попробовать?

— Бобслей.

— Кого из хоккеисток сборной США вы могли бы отметить?

— Кирстена Симмса, — приводит слова Веренски пресс-служба национальной команды США в социальной сети Х.

На ОИ-2014 в матче группового этапа со сборной России в серии послематчевых буллитов Оши шесть раз выполнял бросок в ворота Бобровского, реализовав четыре из них. Таким образом, нападающий принёс победу сборной США.