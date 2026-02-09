Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады выиграет золотые медали Олимпиады-2026 по версии The Athletic

Сборная Канады выиграет золотые медали Олимпиады-2026 по версии The Athletic
Комментарии

Сборная Канады выиграет золотые медали Олимпийских игр 2026 года в хоккейном турнире, по мнению редакции The Athletic. Авторам и редакторам издания был задан вопрос: «Какая команда возьмёт золотые медали?». Всего в голосовании приняли участие 28 респондентов. Наибольший процент получила Канада, набравшая 67,9%.

В топ-3 также вошли сборные США (28,6%) и Швеции (3,6%). В опросе об обладателе серебряных медалей выиграла команда США (39,3%), бронзовых – Чехия (39,3%).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android