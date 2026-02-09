Сборная Канады выиграет золотые медали Олимпиады-2026 по версии The Athletic

Сборная Канады выиграет золотые медали Олимпийских игр 2026 года в хоккейном турнире, по мнению редакции The Athletic. Авторам и редакторам издания был задан вопрос: «Какая команда возьмёт золотые медали?». Всего в голосовании приняли участие 28 респондентов. Наибольший процент получила Канада, набравшая 67,9%.

В топ-3 также вошли сборные США (28,6%) и Швеции (3,6%). В опросе об обладателе серебряных медалей выиграла команда США (39,3%), бронзовых – Чехия (39,3%).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.