Каменский не согласился со словами Ларионова об уровне хоккеистов КХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об уровне игроков Континентальной хоккейной лиги. Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с The Athletic собрал состав сборной России на Олимпиаду-2026 исключительно из представителей НХЛ. Он заявил, что не видит в КХЛ игроков, близких по уровню к тем, кто выступает в Северной Америке.

«В КХЛ есть очень талантливые ребята, которые, уверен, тоже сыграли бы на Олимпиаде. Испокон веков на Играх, чемпионатах мира в состав сборной брали молодых хоккеистов, которые достойно смотрелись. Но у каждого свой состав и мнение. Насколько знаю, Роман Ротенберг тоже предложил вариант. Так что сколько тренеров, столько и составов», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.