Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский не согласился со словами Ларионова об уровне хоккеистов КХЛ

Каменский не согласился со словами Ларионова об уровне хоккеистов КХЛ
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об уровне игроков Континентальной хоккейной лиги. Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с The Athletic собрал состав сборной России на Олимпиаду-2026 исключительно из представителей НХЛ. Он заявил, что не видит в КХЛ игроков, близких по уровню к тем, кто выступает в Северной Америке.

«В КХЛ есть очень талантливые ребята, которые, уверен, тоже сыграли бы на Олимпиаде. Испокон веков на Играх, чемпионатах мира в состав сборной брали молодых хоккеистов, которые достойно смотрелись. Но у каждого свой состав и мнение. Насколько знаю, Роман Ротенберг тоже предложил вариант. Так что сколько тренеров, столько и составов», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Материалы по теме
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство
Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android