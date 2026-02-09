Скидки
Бывший хоккеист СКА и московского «Динамо» Артём Фёдоров умер в возрасте 32 лет

Бывший хоккеист СКА и московского «Динамо» Артём Фёдоров умер в возрасте 32 лет
Бывший нападающий СКА, московского «Динамо» и «Сочи» Артём Фёдоров скончался на 33‑м году жизни, сообщает пресс-служба южного клуба. Причина смерти хоккеиста не уточняется.

«Артём выступал за «Сочи» в сезоне‑2022/2023, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком. Хоккейный клуб «Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма», — говорится в сообщении.

Всего Фёдоров провёл 376 матчей в Континентальной хоккейной лиге, отметившись 66 заброшенными шайбами и 103 результативными передачами. В КХЛ Артём также играл за «Салават Юлаев» и «Спартак».

