Главный тренер сборной Канады высоко оценил олимпийскую хоккейную арену в Милане

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об арене «Санта Джулия» в Милане, где пройдут матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

«Одна из лучших арен, которые я когда-либо видел ночью. С подсветкой и всем остальным это феноменально. Некоторые истории, которые появлялись перед Олимпиадой, несправедливы. То, что чувствуешь на самом деле внутри арены — это фантастика», — приводит слова Купера журналист Люк Фокс в социальной сети Х.

Перед стартом Олимпийских игр в СМИ обсуждалось строительство арены, а также возникали слухи, что стадион не будет готов к началу турнира. В итоге из-за проблем в ходе строительства было решено уменьшить размер льда, который в итоге получился меньше, чем в НХЛ (59,7 м на 25,6 м против 60,9 м на 25,9 м).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ.