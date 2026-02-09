Скидки
Стало известно имя капитана хоккейной сборной Словакии на Олимпиаде-2026

Комментарии

Нападающий швейцарского «Цуга» Томаш Татар назначен капитаном сборной Словакии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари станут альтернативными капитанами. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Сборная Словакии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Финляндии 11 февраля. Также в группе В словаки сыграют со сборными Италии (13 февраля) и Швеции (14 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
