Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист «Авангарда» и СКА Червенка будет капитаном сборной Чехии на Олимпиаде-2026

Экс-хоккеист «Авангарда» и СКА Червенка будет капитаном сборной Чехии на Олимпиаде-2026
Комментарии

Форвард «Динамо» из Пардубице Роман Червенка выбран капитаном сборной Чехии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс‑служба Чешской хоккейной ассоциации в социальной сети Х. Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас будут альтернативными капитанами.

Червенка выступал в КХЛ за омский «Авангард» и СКА, в составе санкт-петербургского клуба хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Сборная Чехии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Канады 12 февраля. Также в группе А чехи сыграют со сборными Франции (13 февраля) и Швейцарии (15 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Чешский хоккей выходит из кризиса. Олимпийской сборной это пока не касается
Чешский хоккей выходит из кризиса. Олимпийской сборной это пока не касается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android