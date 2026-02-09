Экс-хоккеист «Авангарда» и СКА Червенка будет капитаном сборной Чехии на Олимпиаде-2026

Форвард «Динамо» из Пардубице Роман Червенка выбран капитаном сборной Чехии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс‑служба Чешской хоккейной ассоциации в социальной сети Х. Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас будут альтернативными капитанами.

Червенка выступал в КХЛ за омский «Авангард» и СКА, в составе санкт-петербургского клуба хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Сборная Чехии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Канады 12 февраля. Также в группе А чехи сыграют со сборными Франции (13 февраля) и Швейцарии (15 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.