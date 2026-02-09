Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на ОИ-2026

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер будут альтернативными капитанами. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Сборная Германии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Дании 12 февраля. Также в группе С немцы сыграют со сборными Латвии (14 февраля) и США (15 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.