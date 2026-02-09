Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на ОИ-2026

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на ОИ-2026
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер будут альтернативными капитанами. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Сборная Германии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Дании 12 февраля. Также в группе С немцы сыграют со сборными Латвии (14 февраля) и США (15 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Сборная Германии на ОИ — это не только Драйзайтль. Герои Пхёнчхана смогут вас удивить
Сборная Германии на ОИ — это не только Драйзайтль. Герои Пхёнчхана смогут вас удивить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android