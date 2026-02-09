Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026. Третье место заняли хоккеисты команды KHL Ural Stars, которые обыграли KHL World Stars со счётом 9:6.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
08 февраля 2026, воскресенье. 12:45 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
9 : 6
KHL World Stars
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 00:11 (4x4) 2:0 Ливо (Дронов) – 02:19 (4x4) 3:0 Денежкин (Жаровский, Горбунов) – 03:08 (4x4) 4:0 Яковлев (Ткачёв, Вязовой) – 03:41 (4x4) 5:0 Дронов (Денежкин, Блэкер) – 05:39 (4x4) 6:0 Василевский (Жаровский) – 05:59 (4x4) 6:1 Спронг – 06:47 (4x4) 6:2 Лабанк (Савчук, Уил) – 07:42 (4x4) 6:3 Потуральски (Лабанк, Уил) – 08:23 (4x4) 7:3 Горбунов (Жаровский, Денежкин) – 12:11 (4x4) 7:4 Пинчук (Спронг, Миллер) – 12:56 (4x4) 7:5 Миллер (Пинчук, Спронг) – 15:04 (4x4) 8:5 Григоренко (Ливо, Василевский) – 16:58 (4x4) 9:5 Канцеров (Силантьев) – 19:50 (4x4) 9:6 Кленденинг (Энас, Пинчук) – 19:58 (4x4)
Посмотреть видео можно в телеграм-канале Александра Жаровского.
Неделя звёзд хоккея проходила в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и началась 6 февраля с Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги. 7 февраля состоялись первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира. Победу в финале одержала команда KHL RUS Stars, обыгравшая KHL U23 Stars со счётом 9:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
20:52
-
20:28
-
20:04
-
19:42
-
19:30
-
18:56
-
18:34
-
18:12
-
17:46
-
17:23
-
16:44
-
16:16
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:20
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:00