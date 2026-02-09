Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026. Третье место заняли хоккеисты команды KHL Ural Stars, которые обыграли KHL World Stars со счётом 9:6.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Александра Жаровского.

Неделя звёзд хоккея проходила в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и началась 6 февраля с Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги. 7 февраля состоялись первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира. Победу в финале одержала команда KHL RUS Stars, обыгравшая KHL U23 Stars со счётом 9:2.