Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский показал бронзовую медаль Матча звёзд КХЛ — 2026. Третье место заняли хоккеисты команды KHL Ural Stars, которые обыграли KHL World Stars со счётом 9:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
08 февраля 2026, воскресенье. 12:45 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
9 : 6
KHL World Stars
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 00:11 (4x4)     2:0 Ливо (Дронов) – 02:19 (4x4)     3:0 Денежкин (Жаровский, Горбунов) – 03:08 (4x4)     4:0 Яковлев (Ткачёв, Вязовой) – 03:41 (4x4)     5:0 Дронов (Денежкин, Блэкер) – 05:39 (4x4)     6:0 Василевский (Жаровский) – 05:59 (4x4)     6:1 Спронг – 06:47 (4x4)     6:2 Лабанк (Савчук, Уил) – 07:42 (4x4)     6:3 Потуральски (Лабанк, Уил) – 08:23 (4x4)     7:3 Горбунов (Жаровский, Денежкин) – 12:11 (4x4)     7:4 Пинчук (Спронг, Миллер) – 12:56 (4x4)     7:5 Миллер (Пинчук, Спронг) – 15:04 (4x4)     8:5 Григоренко (Ливо, Василевский) – 16:58 (4x4)     9:5 Канцеров (Силантьев) – 19:50 (4x4)     9:6 Кленденинг (Энас, Пинчук) – 19:58 (4x4)    

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Александра Жаровского.

Неделя звёзд хоккея проходила в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и началась 6 февраля с Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги. 7 февраля состоялись первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира. Победу в финале одержала команда KHL RUS Stars, обыгравшая KHL U23 Stars со счётом 9:2.

Драка вратарей 2 на 2, пента-трик в финале, кёрлинг тренеров. Как прошёл Матч звёзд КХЛ
