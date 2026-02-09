Скидки
Капитан минского «Динамо» Стась внесён в список травмированных

Комментарии

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась внесён в список травмированных, сообщает пресс‑служба белорусского клуба.

Хоккеист получил повреждение 5 февраля в гостевой встрече с тольяттинской «Ладой» (8:3). Срок восстановления Стася не уточняется.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 51 матче, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Также отмечается, что защитник «зубров» Ксавье Уэлле выведен из списка травмированных, в который он был помещён с 12 января.

На данный момент «Динамо» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции после 53 встреч.

Хоккей
