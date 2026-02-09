Скидки
Натан Маккиннон станет MVP хоккейного турнира на Олимпиаде, по мнению The Athletic

Натан Маккиннон станет MVP хоккейного турнира на Олимпиаде, по мнению The Athletic


Нападающий «Колорадо Эвеланш» и сборной Канады Натан Маккиннон получит приз самому ценному игроку олимпийского хоккейного турнира по версии The Athletic. В опросе приняли участие 28 респондентов. Форвард получил 35,7% голосов.

Полностью результаты выглядят следующим образом:

1. Натан Маккиннон – 35,7%.
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», Канада) – 14,3%.
3. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», Канада) – 14,3%.
4. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс», США) – 10,7%.
5. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс», США) – 7,1%.
6. Мэтт Болди («Миннесота Уайлд», США) – 3,6%.
7. Митчелл Марнер («Вегас», Канада) – 3,6%.
8. Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд», США) – 3,6%.
9. Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс», Швеция) – 3,6%.
10. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс», США) – 3,6%.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026

