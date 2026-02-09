Крикунов: сборная России на Олимпиаде была бы в четвёрке точно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, как могла бы выступить сборная России на Олимпийских играх – 2026 в Милане.

«Я думаю, что у нас был бы хороший состав на Олимпиаде. Четвертьфинал нынешнему коллективу по силам. У нас сильные ребята в НХЛ плюс классные парни в КХЛ. В четвёрке мы были бы точно и показали бы неплохой результат», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.