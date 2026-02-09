Канцеров — о Разине: иногда он в жёсткой, но правильной форме говорит с нами

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, какой урок получил от главного тренера магнитогорской команды Андрея Разина.

— Какой самый ценный хоккейный и жизненный урок вы получили от Андрея Разина?

– Андрей Владимирович часто проводит собрания. Иногда он в жёсткой, но правильной форме говорит с нами. Это нормально, ведь мы понимаем, что всё это нужно нам в первую очередь, а не ему.

Он выполняет свою работу, у него вот такой подход, я не имею права его осуждать. Андрей Владимирович дал мне шанс, я под его руководством выиграл Кубок Гагарина. Сейчас мы идём на первом месте, всё видно по игре, – приводит слова Канцерова AllHockey.