Коннор Хеллебайк станет лучшим вратарём Олимпиады-2026, по мнению The Athletic

Голкипер «Виннипег Джетс» и сборной США Коннор Хеллебайк является основным претендентом на звание лучшего голкипера Олимпийских игр 2026 года, по мнению The Athletic. В опросе приняли участие 28 респондентов, вратарь получил 33,3% голосов. Вторым стал Лукаш Достал из команды Чехии, третьим – Филип Густавссон из сборной Швеции.

Результаты выглядят следующим образом:

1. Коннор Хеллебайк (США) – 33,3%.

2. Лукаш Достал (Чехия) – 25,9%.

3. Филип Густавссон (Швеция) – 14,8%.

4. Логан Томпсон (Канада) – 11,1%.

5. Джереми Свейман (США) – 3,7%.

6. Йеспер Валльстедт (Швеция) – 3,7%.

7. Юусе Сарос (Финляндия) – 3,7%.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.