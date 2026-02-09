Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Хеллебайк станет лучшим вратарём Олимпиады-2026, по мнению The Athletic

Коннор Хеллебайк станет лучшим вратарём Олимпиады-2026, по мнению The Athletic
Комментарии

Голкипер «Виннипег Джетс» и сборной США Коннор Хеллебайк является основным претендентом на звание лучшего голкипера Олимпийских игр 2026 года, по мнению The Athletic. В опросе приняли участие 28 респондентов, вратарь получил 33,3% голосов. Вторым стал Лукаш Достал из команды Чехии, третьим – Филип Густавссон из сборной Швеции.

Результаты выглядят следующим образом:

1. Коннор Хеллебайк (США) – 33,3%.
2. Лукаш Достал (Чехия) – 25,9%.
3. Филип Густавссон (Швеция) – 14,8%.
4. Логан Томпсон (Канада) – 11,1%.
5. Джереми Свейман (США) – 3,7%.
6. Йеспер Валльстедт (Швеция) – 3,7%.
7. Юусе Сарос (Финляндия) – 3,7%.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Натан Маккиннон станет MVP хоккейного турнира на Олимпиаде, по мнению The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android