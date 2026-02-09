Скидки
Сушинский: разница по уровню между КХЛ и НХЛ становится всё больше и больше

Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал вариант состава национальной команды на Олимпиаду-2026 от Игоря Ларионова. Ранее главный тренер СКА собрал состав сборной России на ОИ исключительно из представителей НХЛ. Он заявил, что не видит в КХЛ игроков, близких по уровню к тем, кто выступает в Северной Америке.

«В НХЛ собраны лучшие игроки, и разница по уровню между КХЛ и НХЛ становится всё больше и больше. Мы находимся в изоляции, у нас нет международных матчей, поэтому негде расти. Из КХЛ в сборную мог бы попасть Дамир Шарипзянов – как защитник. А среди нападающих игроки НХЛ всё-таки сильнее. Наверное, с Игорем Ларионовым в этом можно согласиться», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
