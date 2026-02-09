Матч «Спартака» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память об Артёме Фёдорове
Поделиться
Матч Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о бывшем хоккеисте обеих команд Артёме Фёдорове. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых. В понедельник пресс-служба «Сочи» сообщила, что Фёдоров скончался в возрасте 32 лет.
Артём несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и санкт-петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи.
Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 10 февраля и начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
23:06
-
22:54
-
22:38
-
22:18
-
21:58
-
21:36
-
21:14
-
20:52
-
20:28
-
20:04
-
19:42
-
19:30
-
18:56
-
18:34
-
18:12
-
17:46
-
17:23
-
16:44
-
16:16
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:40