Матч «Спартака» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память об Артёме Фёдорове

Комментарии

Матч Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о бывшем хоккеисте обеих команд Артёме Фёдорове. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых. В понедельник пресс-служба «Сочи» сообщила, что Фёдоров скончался в возрасте 32 лет.

Артём несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и санкт-петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 10 февраля и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
