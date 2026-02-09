Матч «Спартака» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память об Артёме Фёдорове

Матч Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о бывшем хоккеисте обеих команд Артёме Фёдорове. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых. В понедельник пресс-служба «Сочи» сообщила, что Фёдоров скончался в возрасте 32 лет.

Артём несколько лет выступал за «Спартак» и «Динамо». Также в КХЛ хоккеист играл за уфимский «Салават Юлаев» и санкт-петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 10 февраля и начнётся в 19:30 мск.

