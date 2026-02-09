Штюцле: Драйзайтль — отличный пример для подражания, особенно в Германии

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Германии Тим Штюцле поделился мнением о форварде национальной команды Леоне Драйзайтле. Нападающий «Эдмонтона» будет капитаном сборной Германии на Олимпийских играх — 2026. Штюцле и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер назначены альтернативными капитанами.

«Он отличный пример для подражания, особенно в Германии, но даже в Канаде и НХЛ он является примером для подражания. Его все любят. Я очень рад за него, он действительно этого заслуживает. Я думаю, у нас в раздевалке много отличных лидеров, все будут помогать ему, но он сам отличный лидер. Будет здорово увидеть, как он играет в свою игру», – приводит слова Штюцле официальный сайт НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.