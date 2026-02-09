Результаты матчей ВХЛ на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, состоялись девять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 февраля 2026 года:

«Челмет» – «Динамо» Спб — 4:2;

«Магнитка» – СКА-ВМФ — 0:3;

«Молот» – ЦСК ВВС — 4:2;

«Торос» – «Нефтяник» — 3:2 Б;

«Ижсталь» – «Челны» — 1:2 ОТ;

«Химик» – «Металлург» Нк — 1:3;

«Звезда» – «Динамо-Алтай» — 2:1;

«Торпедо-Горький» – «Сокол» — 2:0;

«Олимпия» – «Барс» — 2:1 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 85 очков в 51 матче. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (75 очков в 49 играх).