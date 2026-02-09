Результаты матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, состоялись шесть встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Стальные Лисы» — 1:3;

«Омские Ястребы» – «Толпар» — 3:2 ОТ;

«Тюменский Легион» – «Ладья» — 2:5;

МХК «Локо» – «Красная Армия» — 7:2;

МХК «Динамо» СПб – «Белые Медведи» — 3:1;

«АКМ Новомосковск» – «Реактор» — 3:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 48 матчей.