Результаты матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, состоялись шесть встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 февраля 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Стальные Лисы» — 1:3;
«Омские Ястребы» – «Толпар» — 3:2 ОТ;
«Тюменский Легион» – «Ладья» — 2:5;
МХК «Локо» – «Красная Армия» — 7:2;
МХК «Динамо» СПб – «Белые Медведи» — 3:1;
«АКМ Новомосковск» – «Реактор» — 3:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 48 матчей.

