Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 9 февраля 2026 года

9 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 9 февраля 2026 года:

Япония – Италия – 2:3;

Германия – Франция – 2:1 (ОТ);

Швейцария – США – 0:5;

Канада – Чехия – 5:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы A сборная США, записав в свой актив девять очков. Второе место занимает Канада (6). В группе B лидирует Швеция, которая набрала девять очков. На втором месте находится Италия (6).

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.