Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 9 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 9 февраля 2026 года
Комментарии

9 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 9 февраля 2026 года:

Япония – Италия – 2:3;
Германия – Франция – 2:1 (ОТ);
Швейцария – США – 0:5;
Канада – Чехия – 5:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы A сборная США, записав в свой актив девять очков. Второе место занимает Канада (6). В группе B лидирует Швеция, которая набрала девять очков. На втором месте находится Италия (6).

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android