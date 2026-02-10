Скидки
Голкипер Канады Логан Томпсон отреагировал на мнение о слабой позиции вратарей в команде

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» и олимпийской сборной Канады Логан Томпсон прокомментировал критику вратарской линии национальной команды.

«Все говорят, что вратари — самая слабая часть нашей команды. Последние пару лет буквально каждый об этом заявляет. Я так не считаю, и, как мне кажется, в команде со мной согласны. Но почему‑то все остальные думают иначе. Не терпится выйти на лёд и доказать, что все ошибаются», — заявил Томпсон, которого цитирует пресс-служба НХЛ.

Напомним, на Олимпиаде‑2026 в Италии в составе сборной Канады выступят трое голкиперов: Томпсон, Джордан Биннингтон («Сент‑Луис») и Дарси Кемпер («Лос‑Анджелес»).

