«Летом, конечно же, с ним всё обсудим». Морозов — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил вероятность возвращения российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ. Овечкин проводит свой 21-й и последний по текущему контракту с «Вашингтоном» сезон в НХЛ.

«Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре. Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьёй и готовится к важной части сезона. Летом мы, конечно же, с ним всё обсудим. Мы часто общаемся, видимся летом, разговариваем на разные темы. Несколько лет назад он узнал у меня, как дела в КХЛ. Он знает всё, что происходит в лиге. Если он примет решение продолжить карьеру в КХЛ, то мы будем только рады», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».