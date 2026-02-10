Расписание матчей КХЛ на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 10 февраля 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – ХК «Сочи»;

17:00. «Металлург» Мг – «Автомобилист»;

18:00. «Лада» – «Торпедо»;

19:10. «Динамо» Мн – «Северсталь»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Локомотив»;

19:30. «Спартак» – «Динамо» М;

19:30. «Нефтехимик» – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 75 очками после 54 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игры.