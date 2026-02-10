Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид высказался о скором дебюте на Олимпийских играх

Коннор Макдэвид высказался о скором дебюте на Олимпийских играх
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о скором дебюте на Олимпийских играх. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» провёл 11 лет в НХЛ, прежде чем сыграть свою первую игру на Олимпиаде.

«Нереально, нереально. Прошло так много времени. Я долго к этому шёл», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Первую встречу на турнире национальная команда Канады проведёт со сборной Чехии 12 февраля.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 14:40 МСК
Чехия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android