Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, в Милане продолжится женский олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 10 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Япония – Швеция;

18:40. Италия – Германия;

22:10. Канада – США;

23:10. Финляндия – Швейцария.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы A сборная США, записав в свой актив девять очков. Второе место занимает Канада (6). В группе B лидирует Швеция, которая набрала девять очков. На втором месте находится Италия (6).